Il est parfois diffi­cile d’être une star mondiale. Novak Djokovic aurait pu l’ap­prendre à ses dépens si le piège avait fonc­tionné. Car, oui, on a bel et bien tenté de duper le numéro 1 mondial afin de ruiner sa répu­ta­tion. C’est en tout cas ce qu’af­firme une manne­quin serbe, Natalija Scekic, à un maga­zine people de son pays.

Selon elle, un homme lui aurait offert 60 000 euros pour qu’elle séduise le joueur serbe et qu’elle l’en­re­gistre afin de le piéger. « C’est vrai qu’un gars m’a contacté. Je le connais de la ville et je le consi­dé­rais comme quel­qu’un de sérieux. Je connais ses emplois et ils étaient bons. Quand il m’a demandé un rendez‐vous, j’ai pensé que c’était pour une affaire profes­sion­nelle. Cependant, au fur et à mesure que la conver­sa­tion progres­sait, j’ai vu que cela n’avait rien à voir avec ma vie », a‑t‐elle déclaré avant de détailler la fameuse proposition.

« J’ai pensé que c’était une caméra cachée quand il m’a dit que je devais séduire Novak et l’en­re­gis­trer. Il m’a dit que je pouvais gagner environ 60 000 euros pour cela et un voyage où je voulais. J’ai ri en espé­rant qu’il dirait que c’était une blague, mais l’homme était très sérieux. Je me suis senti très offensée et humi­liée. À ce moment‐là, il m’est venu à l’es­prit de le frapper ou de lui jeter de l’eau à la figure mais je me suis retenue parce que nous étions dans un lieu public. J’ai rassemblé mes affaires et je suis partie. J’espère qu’il n’a pas trouvé de fille pour faire cela parce que ce n’est pas juste pour Novak. Il est notre meilleur ambas­sa­deur, un homme exem­plaire », a conclu la mannequin.