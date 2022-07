Interrogée par le célèbre New York Times sur l’idée de prendre sa retraite dans sa carrière, Martina Navratilova qui aime­rait entrer en poli­tique aux Etats‐Unis a déve­loppé une analyse très claire que l’on comprend aisé­ment. Selon elle, c’est pour cela que quelques fois les cham­pions manquent de luci­dité et essayent de prolonger au maximum le plaisir.

« Je comprends à 100% pour­quoi certains cham­pions ne veulent pas s’ar­rêter. Lorsque votre carrière est sur le point de se terminer c’est là où vous vous rendez le plus compte que vous avez une vie privi­lé­giée. C’est une drogue donc je comprends que Federer, les Soeurs Williams veulent conti­nuer. C’est une drogue très légale que beau­coup de gens aime­raient avoir, mais ne peuvent pas obtenir. Est‐ce que vous demandez à un médecin ou à un avocat combien de temps ils vont conti­nuer à prati­quer ? Si c’était à refaire, je ne dirais certai­ne­ment rien sur la date à laquelle je me reti­rerai, car au final je me rends compte que c’était menta­le­ment épui­sant »