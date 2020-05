A 88 ans, l’un des plus grands coach continue à enseigner dans l’académie qui porte son nom en Floride. Ce mercredi, il s’est écroulé sur le court et tout le monde du tennis a retenu son souffle. Heureusement, plus de peur que de mal, Nick avait été victime d’un problème rénal qui a créé ce malaise. Transporté d’urgence à l’hôpital voisin, il a très vite retrouvé ses esprits et sa pugnacité. Jimmy Arias, le directeur de l’académie l’a joint au téléphone et Nick avait le moral : « J’ai une conversation avec lui, il était de bonne humeur et il se sent mieux, malgré le fait qu’il ne soit jamais allé chez le médecin. Il a peur des aiguilles et quand il m’a appelé, il m’a dit ‘Jimmy : « ils m’ont piqué 18 fois !’.