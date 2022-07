On le sait Netflix a démarré un gros projet dans la même veine que celui produit depuis quelques années pour la Formule 1. Du coup, lors de cette édition de Wimbledon l’équipe de tour­nage a pris beau­coup de plaisir à suivre les péri­pé­ties de Nick. A tel point que le joueur austra­lien qui est un grand fan de Michael Jordan n’ar­rê­tait pas d’ex­pli­quer à ses proches : « A chaque fois qu’il me filme, j’ai l’im­pres­sion d’être dans the Last Dance ». Nick a même osé porter une casquette rouge lors de la remise des trophées de la finale avec bien sur le célèbre logo qui repré­sente Air Jordan.