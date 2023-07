Si Nick Kyrgios a préféré déclarer forfait pour l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou et qui s’est tenue le week‐end dernier à Los Angeles, l’Australien a quand tenu à faire acte de présence en se fondant dans un rôle de coach pour ses collègues et notam­ment pour son ami, Frances Tiafoe.

Et lors d’une des nombreuses prises de parole du fina­liste de l’édi­tion 2022 de Wimbledon, ce dernier a admis qu’il ne se voyait pas faire de vieux os sur le circuit en raison notam­ment des nombreuses fêtes auxquelles il avait pu participer.

« Le calen­drier est hors de contrôle, mon frère ! Je vieillis. j’ai 28 ans, mais avec tout l’alcool que j’ai bu et toutes les fêtes, j’ai l’im­pres­sion d’en avoir 57. Jouer jusqu’à 33 ans est fou. Je ne jouerai pas jusqu’à 33 ans. Une fois parti, vous ne me reverrez plus. Je pense que je pour­rais simple­ment entraîner « Foe » (Frances Tiafoe) à temps plein. Ce serait dingue ! »