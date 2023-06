Nick Kyrgios a toujours été un person­nage à part dans le monde du tennis. Le fantasque Australien nous apprend que l’on on aurait pu être privé de son talent car il a vrai­ment songé à mettre fin à ses jours.

Durant Wimbledon 2019, Nick était au plus mal menta­le­ment. Il s’est confié sur ce triste passage de sa vie pour les caméras de Netflix dans « Breakpoint partie 2 » qui sortira le 21 juin.

« Je pensais réel­le­ment à me suicider. Je buvais de l’alcool, je prenais de la drogue, je me suis éloigné de ma famille et de mes proches. J’ai perdu à Wimbledon, et quand je me suis réveillé, mon père pleu­rait, assis sur mon lit. » a t‑il expliqué face caméra selon The Australian.