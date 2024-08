Eurosport gonfle son team de consul­tant avec la venue de Nicolas Mahut. Blessé pour une longue période à cause d’une hernie discale, l’Angevin intègre ldonc e team d’Eurosport qui a « perdu » le légen­daire Jean‐Paul Loth.

Interrogé par la chaine sur ce nouveau job, Nico a expliqué les raisons de ce choix et de cette envie. C’est assez clair.

« C’est de voir un autre aspect du sport, du jeu. De me mettre un petit peu en danger aussi, parce que j’es­time qu’être consul­tant est un métier diffi­cile. Sur certains matches que je regar­dais, il m’est déjà arrivé de couper le son parce que je n’aimais pas les commen­taires. J’estime que c’est un exer­cice compliqué, mais j’ai envie de l’essayer. Je ne sais pas si je vais être bon, si je vais aimer ça, ou si la chaîne et les télé­spec­ta­teurs vont m’apprécier. Mais en tout cas, c’était pour moi l’oc­ca­sion de faire un test et de voir si à l’avenir, c’était quelque chose qui pouvait m’intéresser »