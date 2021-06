Chaque jour dans notre quoti­dien préféré, nous avons le droit à une inter­view d’un ex‐joueur. Celle de ce jeudi nous inté­resse un peu plus que d’ha­bi­tude car il s’agit d’Olivier Delaitre qui inter­vient souvent sur Welovetennis.

A la ques­tion : l’anec­dote que vous n’avez jamais raconté, voila le petit bijou que nous offre olivier. Extraits.

L’anecdote que vous n’avez jamais racontée ?

(Il rit.) Mille excuses d’avance auprès de Yannick. En 1989, on joue la Coupe Davis contre les Américains à San Diego en quarts. On perd 5–0. Quand il arrive au vestiaire le dimanche, Yann se rend compte qu’il n’a plus de suspen­soir, ce genre de sous‐vêtement qu’on achète aux États‐Unis. Dans l’équipe, personne n’en a… sauf moi, mais je le porte déjà ! Je le lui prête et, au premier chan­ge­ment de côté, il se retourne vers moi et me dit : « Ouah, t’as un p’tit cul, toi ! ». Il a joué tout le match avec ça. Et il ne me l’a jamais rendu !