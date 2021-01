Une grosse campagne de communication s’est mise en place dans notre pays pour nous sensibiliser à la vaccination contre le Covid-19. Après les artistes, ce sont donc les sportifs qui montent au créneau et c’est RMC qui se fait le porte-voix de cette prise de parole. Plus de 100 sportifs et personnalité du sport se sont donc engagés dans ce sens.

Dans cette liste de signataires, on retrouve donc des champions de tennis : Pauline Parmentier, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau, Mika Llodra, Paul-Henri Mathieu, Yannick Noah.

A noter qu’il s’agit d’une liste de « retraités » du sport puisque aucun athlète encore actif ne fait partie de cette « pétition ».

On se sait pas encore si cet engagement écrit ira jusqu’à poster une vidéo quand la seringue s’enfoncera dans leur bras…