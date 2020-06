Lors d’un live pour le compte de We Are Tennis , Yannick Noah a avoué qu’il s’était mis sérieusement au travail au sujet de son biopic : « Je bosse dessus depuis un mois. J’essaye de structurer le tout, de trouver tous les documents possibles, les archives. J’ai envie de tout raconter, les coulisses et j’ai surtout envie de le faire, que ce soit moi qui raconte tout ça. »

Le confinement a eu du bon, car il est évident qu’un biopic bien monté, bien documenté sur Yannick Noah pourrait être un moment de pure plaisir tant sa vie de joueur de tennis a été mouvementée et chevaleresque.