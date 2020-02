Ce qui avait commencé par une plaisanterie devient maintenant un petit business. En effet, Noah Rubin, le fondateur du compte Instagram, Behind The Rackets, a la fibre de l’entrepreneur. Surfant sur le succès de cet espace d’expression où les joueurs et joueuses racontent ce qu’il se passe en coulisses du circuit, l’Américain de 23 ans a lancé une ligne de gamme de produits disponible sur www.behindtheracquet.com. Comme il le dit avec humour : « C’est une façon saine de passer son temps loin du terrain et de s’entraîner au lieu de regarder Netflix. »