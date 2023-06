Lors de sa confé­rence de presse réalisée à Roland‐Garros, Yannick avait livré quelques pépites. En reli­sant cet entre­tien, on s »est dit que l’on ne pouvait pas passer sous silence cette anec­dote où Noah explique avoir joué pieds nus sur le central en pleine nuit.

« Il y a quelques années Gachassin m’a donné la possi­bi­lité d’in­viter des amis après la finale. Après la finale, on se faisait un gueu­leton là‐haut, la belle vie, aux frais de la Fédération, avec du bon pinard, aux frais de la Fédé… J’ai dit : « merde, j’ai gagné depuis 30 ans, ils peuvent bien me payer quelques bouteilles de pinard » (Rires). C’était super sympa. C’est surtout qu’a­près, il devait être minuit, une heure, après la finale, on descen­dait sur le court. À l’époque, ce n’étaient pas les éclai­rages comme main­te­nant, mais le court était légè­re­ment éclairé. On a joué, on a tapé des balles. J’avais joué pieds nus ; j’ai réalisé que je pouvais glisser, sans me détruire les pied »