Si on a l’ha­bi­tude de voir Rafael Nadal, grand supporter du Real Madrid, agité, stressé et souvent eupho­rique dans les tribunes du stade Santiago Bernabeu, c’est plus rare de voir Novak Djokovic dans cet état.

Arrivé dans la capi­tale espa­gnole quelques jours avant le début du Masters 1000 de Madrid (23 avril au 4 mai), l’homme aux 24 titres en a profité pour se rendre au stade dimanche soir.

Djokovic’s reac­tion to Real Madrid’s late goal is price­less pic.twitter.com/byJBIpffWV — José Morgado (@josemorgado) April 21, 2025

Et autant dire que le Serbe a vibré !