Lauréat de son tout premier Masters 1000 en carrière dans le désert cali­for­nien, Cameron Norrie, nouveau 16e mondial et numéro un britan­nique, a fait le bonheur de ses parents qui n’ont même pas pu regarder en direct la finale tant ils étaient stressés.

« En fait, ils n’ont pas regardé le match. Ils étaient trop nerveux pour le regarder, et quand j’ai parlé avec eux après la rencontre, ils étaient en larmes. Je leur ai demandé ce qu’ils faisaient quand je jouais, et ils m’ont dit que lorsque je perdais le premier set, ils étaient sortis pour promener les chiens car ils étaient trop nerveux, ils ne savaient pas quoi faire, alors ils ont re‐visionné le match en connais­sant le résultat pour pouvoir se détendre. Mais ils étaient si heureux et ma mère était en larmes, c’était donc très spécial de leur parler après avoir obtenu le titre. »