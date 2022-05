Qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros après sa victoire face à l’Australien Kubler ce mercredi, Cameron Norrie a livré une belle anec­dote lors de la confé­rence de presse d’après match où il était inter­rogé sur les auto­graphes qu’il avait récoltés lors­qu’il était enfant.

« Oui, avec une belle photo avec Ferrer, avec Fognini, avec John Isner, et tous les joueurs qui venaient au tournoi d’Auckland. Et certains qui étaient classés 60 à 80, Hanescu et d’autres aussi. Quand j’étais enfant, j’ido­lâ­trais ces joueurs, c’était formi­dable de les voir s’en­traîner, de prendre des photos avec eux. J’étais toute la journée sur le tournoi, je regar­dais tout, j’ob­ser­vais tout. C’était formi­dable de voir le tournoi. Concernant David Ferrer, peut‐être qu’il faudra que je lui montre la photo un jour ou l’autre. »