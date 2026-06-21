Accueil ATP

Novak Djokovic à Casper Ruud, qui vient de se marier : « Je n’ai aucun conseil à te donner, je te souhaite simple­ment bonne chance »

Par
Baptiste Mulatier
-
219

« Allergique » au gazon, Casper Ruud a pris l’ha­bi­tude de ne disputer aucun tournoi offi­ciel sur herbe avant Wimbledon. Il en a profité pour se marier à Majorque avec sa compagne, Maria Galligani. 

Quelques stars du circuit, parmi lesquelles Novak Djokovic, ont adressé un message au Norvégien pour l’occasion. 

« Je tiens à te féli­citer. Tu entres dans un nouveau chapitre de ta rela­tion, de ton amour et de ta vie. C’est le plus beau chapitre, mais aussi le plus diffi­cile. Je n’ai donc aucun conseil à te donner. Je te souhaite simple­ment bonne chance », a plai­santé le Serbe au micro de l’ATP.

Pour rappel, Novak Djokovic est lui marié à sa femme, Jelena, depuis 2014. 

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 10:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥