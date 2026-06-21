« Allergique » au gazon, Casper Ruud a pris l’ha­bi­tude de ne disputer aucun tournoi offi­ciel sur herbe avant Wimbledon. Il en a profité pour se marier à Majorque avec sa compagne, Maria Galligani.

Quelques stars du circuit, parmi lesquelles Novak Djokovic, ont adressé un message au Norvégien pour l’occasion.

« Je tiens à te féli­citer. Tu entres dans un nouveau chapitre de ta rela­tion, de ton amour et de ta vie. C’est le plus beau chapitre, mais aussi le plus diffi­cile. Je n’ai donc aucun conseil à te donner. Je te souhaite simple­ment bonne chance », a plai­santé le Serbe au micro de l’ATP.

Pour rappel, Novak Djokovic est lui marié à sa femme, Jelena, depuis 2014.