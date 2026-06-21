« Allergique » au gazon, Casper Ruud a pris l’habitude de ne disputer aucun tournoi officiel sur herbe avant Wimbledon. Il en a profité pour se marier à Majorque avec sa compagne, Maria Galligani.
Quelques stars du circuit, parmi lesquelles Novak Djokovic, ont adressé un message au Norvégien pour l’occasion.
« Je tiens à te féliciter. Tu entres dans un nouveau chapitre de ta relation, de ton amour et de ta vie. C’est le plus beau chapitre, mais aussi le plus difficile. Je n’ai donc aucun conseil à te donner. Je te souhaite simplement bonne chance », a plaisanté le Serbe au micro de l’ATP.
Pour rappel, Novak Djokovic est lui marié à sa femme, Jelena, depuis 2014.
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 10:05