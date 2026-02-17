Le cas Lindsey est « compliqué ».

D’un côté, certains parlent de courage, c’est le cas de Novak Djokovic. D’autres évoquent une vraie incons­cience de la part de la cham­pionne américaine.

Pour les méde­cins spécia­listes en ortho­pédie la bles­sure était plus que prévi­sible car son genou était fragi­lisé et donc sa jambe également.

Novak Djokovic to Lindsey Vonn : « Inspiration ! You are a hero. 🦸‍♀️🙌💪❤️ » pic.twitter.com/I5sDkb4DRN — Danny (@DjokovicFan_) February 16, 2026

Malgré tout, le message de Nole est aussi un vrai soutien qui a du lui faire du bien car il est évident qu’elle souffre le martyr, mais comme le profes­seur Mondenard l’af­firme, le scénario était cousu de fil blanc.

1. #Ski/#LindseyVonn, 41 ans, a décidé de jouer à la roulette russe avec son genou victime d’une rupture du LCA, ce liga­ment clé qui stabi­lise le genou dans les mouve­ments extrêmes. Un détail pour elle ! 9 jours après, elle s’élance en descente olympique. — Docteur de MONDENARD (@DeMONDENARD) February 14, 2026

Après peu importe la polé­mique, l’es­sen­tiel est que Lindsey puisse s’en sortir sans des séquelles irrémédiables.