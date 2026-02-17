Le cas Lindsey est « compliqué ».
D’un côté, certains parlent de courage, c’est le cas de Novak Djokovic. D’autres évoquent une vraie inconscience de la part de la championne américaine.
Pour les médecins spécialistes en orthopédie la blessure était plus que prévisible car son genou était fragilisé et donc sa jambe également.
Novak Djokovic to Lindsey Vonn : « Inspiration ! You are a hero. 🦸♀️🙌💪❤️ » pic.twitter.com/I5sDkb4DRN— Danny (@DjokovicFan_) February 16, 2026
Malgré tout, le message de Nole est aussi un vrai soutien qui a du lui faire du bien car il est évident qu’elle souffre le martyr, mais comme le professeur Mondenard l’affirme, le scénario était cousu de fil blanc.
1. #Ski/#LindseyVonn, 41 ans, a décidé de jouer à la roulette russe avec son genou victime d’une rupture du LCA, ce ligament clé qui stabilise le genou dans les mouvements extrêmes. Un détail pour elle ! 9 jours après, elle s’élance en descente olympique.— Docteur de MONDENARD (@DeMONDENARD) February 14, 2026
Après peu importe la polémique, l’essentiel est que Lindsey puisse s’en sortir sans des séquelles irrémédiables.
Publié le mardi 17 février 2026 à 09:09