Novak Djokovic au chevet de Lindsey Vonn : « Inspiration, tu es un héroïne »

Jean Muller

Le cas Lindsey est « compliqué ». 

D’un côté, certains parlent de courage, c’est le cas de Novak Djokovic. D’autres évoquent une vraie incons­cience de la part de la cham­pionne américaine. 

Pour les méde­cins spécia­listes en ortho­pédie la bles­sure était plus que prévi­sible car son genou était fragi­lisé et donc sa jambe également.

Malgré tout, le message de Nole est aussi un vrai soutien qui a du lui faire du bien car il est évident qu’elle souffre le martyr, mais comme le profes­seur Mondenard l’af­firme, le scénario était cousu de fil blanc.

Après peu importe la polé­mique, l’es­sen­tiel est que Lindsey puisse s’en sortir sans des séquelles irrémédiables.

Publié le mardi 17 février 2026 à 09:09

