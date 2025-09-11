Fatigué par les pres­sions exer­cées par le gouver­ne­ment suite à son enga­ge­ment auprès des étudiants contes­ta­taires, Novak Djokovic s’est donc installé dans la banlieue d’Athènes.

C’est un vrai camou­flet pour les auto­rités serbes qui en avaient fait leur héros notam­ment quand Novak a remporté sa médaille d’or à Paris.

Une fois de plus, comme cela avait été le cas lors de la période du Covid, Novak fait passer ses convic­tions en premier.

Quand le Serbe pense être juste, il ne baisse jamais la tête.

Hier, il a donc tapé la balle avec son fils dans ce qui pour­rait être son nouveau club.

Il se dit peut‐être aussi que par la suite il pour­rait demander un Golden Visa au gouver­ne­ment grec.

Si c’est le cas, il devien­drait presque un « citoyen » grec. En tout cas, on ne risque pas de le voir bientôt en Serbie, voir de défendre les couleurs de son pays.