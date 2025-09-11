Fatigué par les pressions exercées par le gouvernement suite à son engagement auprès des étudiants contestataires, Novak Djokovic s’est donc installé dans la banlieue d’Athènes.
C’est un vrai camouflet pour les autorités serbes qui en avaient fait leur héros notamment quand Novak a remporté sa médaille d’or à Paris.
Une fois de plus, comme cela avait été le cas lors de la période du Covid, Novak fait passer ses convictions en premier.
Quand le Serbe pense être juste, il ne baisse jamais la tête.
Hier, il a donc tapé la balle avec son fils dans ce qui pourrait être son nouveau club.
Il se dit peut‐être aussi que par la suite il pourrait demander un Golden Visa au gouvernement grec.
Si c’est le cas, il deviendrait presque un « citoyen » grec. En tout cas, on ne risque pas de le voir bientôt en Serbie, voir de défendre les couleurs de son pays.
