Novak Djokovic est comme Roger Federer, un vrai poly­glotte. Mais personne ne s’at­ten­dait à ce qu’il puisse ajouter la corde chinoise à son arc.

On savait qu’il parlait déjà anglais, italien, fran­çais ou encore espa­gnol mais pas la langue de Mao Zedong, ses compa­triotes Olga Danilovic et Victor Troicki non plus.

Djokovic deseán­dole un feliz año a sus fans de China, en chino.



Increíble lo de este serbio.



Quand Novak a souhaité la bonne année en chinois, Olga était sous le choc comme vous pouvez le constater sur les images, Troicki, lui, a préféré en rire…