Lors de son long entretien avec Graham Bensinger dans l’émission « In Depth with Graham Bensinger », Novak Djokovic a bien voulu dévoiler son régime alimentaire. Au final, rien de très innovant mais un timing bien précis qu’il faut respecter chaque jour. « Je n’aime pas manger des aliments qui nécessitent beaucoup d’énergie pour la digestion, en particulier dans la première partie de la journée parce que c’est là que j’ai besoin de plus d’énergie pour mon entraînement. Donc je me concentre sur des choses assez légères. J’aime les céréales comme le quinoa, le millet et le riz sauvage, la patate douce cuite à la vapeur ou bouillie comme une pomme de terre normale » a expliqué le Serbe.

Selon le numéro 1 mondial, cette alimentation est essentielle à sa performance : « Changer le régime alimentaire m’a permis de me débarrasser des allergies et de tout, en particulier du gluten, des produits laitiers et du sucre raffiné que j’ai éliminés de mon alimentation. Mes journées sont souvent les mêmes en terme d’alimentation. Je commence avec de l’eau tiède et du citron pour aider mon corps à se décharger en terme de toxines puis je bois du jus de céleri à jeun. J’enchaîne mon smoothie vert, avec différentes algues, fruits, tout cela me donne le tonus pour débuter mes matinées. »