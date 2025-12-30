AccueilInsoliteNovak Djokovic en mode Stephen Curry, ça pique !
InsoliteVidéos

Novak Djokovic en mode Stephen Curry, ça pique !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

405
Screenshot

On le sait la Serbie est une vraie terre de basket. Plusieurs grands joueurs serbe sont allés sur les parquets de la NBA lorsque les Européens ont décidé de traverser l’Atlantique. 

Dans cette séquence qui a peut être répétée mille fois avant d’être enre­gis­trée et postée sur les réseaux sociaux, un certain Novak Djokovic confirme que cette disci­pline fait partie de la culture de son pays. 

Au delà de sa réus­site, on peut quand même constater que Nole répète le geste de façon iden­tique à chaque fois, un peu comme un coup dans le tennis avec la même préci­sion et la même application.

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 08:45

Article précédent
Nouveau coup dur pour Loïs Boisson : « Je ne serai pas prête à temps »
Article suivant
Sabalenka, battue par Kyrgios : « Je ne comprends pas comment on peut trouver à redire à ce match. Je pense avoir très bien joué, c’était un match palpi­tant… pas 6–0, 6–0 »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.