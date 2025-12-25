L’Equipe a publié pour ses abonnés une enquête assez intéressante sur le phénomène OnlyFans. Il faut dire que dernièrement Océane Dodin est « rentrée » dans la game.
« Je n’ai jamais eu trop de tabous. Je suis assez « nature peinture » donc je vais assumer les choses que je dis et que je fais. J’y ai beaucoup réfléchi parce que je sais qu’en France ça ne se fait pas beaucoup et que ça pouvait avoir des répercussions négatives. Je postais déjà du contenu un peu sexy sur Instagram donc je me suis dit que sur OnlyFans c’était peut‐être la bonne opportunité. Je n’avais pas besoin de ça pour gagner ma vie, mais ça fait un plus, on prend ce qu’il y a à prendre, glisse‐t‐elle. Outre l’aspect financier, j’y trouve aussi mon compte. C’est deux en un »
