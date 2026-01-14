AccueilInsoliteOfner signe le premier "super gag" de l'Open d'Australie !
Ofner signe le premier « super gag » de l’Open d’Australie !

Il semble bien que la règle du super tie‐break ne soit pas encore tout à fait maitrisée par les joueurs du circuit. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé pour Sebastian Ofner. 

Alors qu’il menait 6–1 dans le super tie‐break face à Nishesh Basavareddy, Sebastian a levé les bras comme s’il avait gagné le match alors qu’il avait tout juste fait la moitié du chemin. 

Les images sont donc cruelles puisque par la suite son adver­saire est parvenu à l’emporter 13 à 11. 

Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 09:20

