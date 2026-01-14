Il semble bien que la règle du super tie‐break ne soit pas encore tout à fait maitrisée par les joueurs du circuit. C’est exactement ce qu’il s’est passé pour Sebastian Ofner.
When your brain calls match point before the umpire does… pic.twitter.com/r1i49K1k2V— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026
Alors qu’il menait 6–1 dans le super tie‐break face à Nishesh Basavareddy, Sebastian a levé les bras comme s’il avait gagné le match alors qu’il avait tout juste fait la moitié du chemin.
Les images sont donc cruelles puisque par la suite son adversaire est parvenu à l’emporter 13 à 11.
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 09:20