Il semble bien que la règle du super tie‐break ne soit pas encore tout à fait maitrisée par les joueurs du circuit. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé pour Sebastian Ofner.

When your brain calls match point before the umpire does… pic.twitter.com/r1i49K1k2V — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Alors qu’il menait 6–1 dans le super tie‐break face à Nishesh Basavareddy, Sebastian a levé les bras comme s’il avait gagné le match alors qu’il avait tout juste fait la moitié du chemin.

Les images sont donc cruelles puisque par la suite son adver­saire est parvenu à l’emporter 13 à 11.