Le tennis tricolore s’est mobilisé et cela paye. La vente aux enchères qui a démarré hier à 17H et qui va se terminer ce dimanche a très bien démarré. Le lot le plus convoité pour l’instant est celui qui permettra à l’heureux gagnant de jouer avec Richard Gasquet. On ne peut que vous inciter à faire un don d’autant qu’il y a un nombre de lots et certains sont bien sûr plus abordables que d’autres. Pour vous rendre sur le site des enchères, il suffit de cliquer ici