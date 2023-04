De passage sur le plateau de Tennis Channel quelques minutes après son titre remporté sur le tournoi de Charleston ce dimanche, Ons Jabeur s’est confiée avec beau­coup de sincé­rité sur la rela­tion amou­reuse et profes­sion­nelle qu’elle entre­tient avec son compa­triote et prépa­ra­teur physique, Karim Kamoun.

« Je suis une personne roman­tique, j’aime les histoires d’amour et j’ai de la chance car j’ai une belle histoire d’amour avec mon entraî­neur de fitness qui est aussi mon mari. Mais lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, tout le monde ne croyait pas que nous pour­rions former une grande équipe. Ils pensaient que les rela­tions person­nelles et profes­sion­nelles n’étaient peut‐être pas très bonnes. Je n’aime pas dire que nous avons prouvé qu’ils avaient tort, car nous n’avons pas fait cela pour les gens. Mais c’est incroyable d’avoir ce genre d’amour sur le terrain et en dehors, vous savez, quel­qu’un qui veut vous pousser à faire mieux. J’ai beau­coup de chance de l’avoir, vraiment. »