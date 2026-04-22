La star du sport tuni­sien est bien loin du tennis. Elle est devenue maman, et donc sa carrière de tennis qui n’était plus ce qu’elle était va être en stand‐bye.

👶🏻 Ons Jabeur est maman d’un petit Elyan.

Tous mes voeux de bonheur.



À quand le retour sur les courts de la ministre du sourire, qui en 2022 gagnait Madrid et était fina­liste à Rome, avant d’atteindre à Wimbledon la 1ère de ses 3 finales en Grand Chelem pour être n°2 mondiale ? pic.twitter.com/saVVbcxaW8 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 22, 2026

Ons qui avait donc embrasé son pays avec deux finales du Grand Chelem et un tennis tout en varia­tions risque donc de ne pas revenir les courts tout de suite, mieux il se peut même qu’elle annonce bientôt sa fin de carrière. Ce serait un petit drame pour son pays mais cela est tout à fait logique.