La star du sport tunisien est bien loin du tennis. Elle est devenue maman, et donc sa carrière de tennis qui n’était plus ce qu’elle était va être en stand‐bye.
👶🏻 Ons Jabeur est maman d’un petit Elyan.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 22, 2026
Tous mes voeux de bonheur.
À quand le retour sur les courts de la ministre du sourire, qui en 2022 gagnait Madrid et était finaliste à Rome, avant d’atteindre à Wimbledon la 1ère de ses 3 finales en Grand Chelem pour être n°2 mondiale ? pic.twitter.com/saVVbcxaW8
Ons qui avait donc embrasé son pays avec deux finales du Grand Chelem et un tennis tout en variations risque donc de ne pas revenir les courts tout de suite, mieux il se peut même qu’elle annonce bientôt sa fin de carrière. Ce serait un petit drame pour son pays mais cela est tout à fait logique.
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 11:49