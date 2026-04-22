Accueil Insolite

Ons Jabeur, le bonheur enfin retrouvé !

Par
Laurent Trupiano
-
357

La star du sport tuni­sien est bien loin du tennis. Elle est devenue maman, et donc sa carrière de tennis qui n’était plus ce qu’elle était va être en stand‐bye.

Ons qui avait donc embrasé son pays avec deux finales du Grand Chelem et un tennis tout en varia­tions risque donc de ne pas revenir les courts tout de suite, mieux il se peut même qu’elle annonce bientôt sa fin de carrière. Ce serait un petit drame pour son pays mais cela est tout à fait logique. 

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 11:49

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥