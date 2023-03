Désormais bien connu pour ses avis plus que tran­chés et ses prises de posi­tion parfois même un peu risquées, Reilly Opelka, de passage sur le podcast de Craig Shapiro, a descendu la série‐documentaire Netflix « Break Point », censée plonger les fans dans les coulisses du circuit professionnel.

« Quand vous regardez les quelques sports qui ont fait l’objet de séries Netflix main­te­nant : la F1, le golf, le tennis. Le tennis a terminé troi­sième, de loin. Ce n’est pas une pensée folle que de dire que c’était une série ennuyeuse. Dès le premier épisode, je me suis dit que c’était horrible. C’était très basique. Ils ont vrai­ment trop simplifié l’as­pect tennis. Il n’y a pas eu de contro­verse. J’ai été surpris par l’am­pleur des échanges en F1. On peut vrai­ment voir ce qui se passe de l’in­té­rieur. C’est aussi trans­pa­rent que possible et c’est aussi censuré que vous pouvez l’ima­giner dans le tennis. On ne peut pas savoir en regar­dant que ce sont les mêmes personnes qui ont fait « drive to survive ». C’est un format complè­te­ment diffé­rent », a lâché le géant américain.

A noter que Caroline Garcia et Holger Rune seront les stars d’une saison deux qui a déjà été confirmée.