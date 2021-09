Corrigée par la Team Europe 14 points à 1, la Team World a néan­moins passé un bon moment sur cette quatrième édition de la Laver Cup.

Et pour finir le week‐end en beauté, Reilly Opelka s’est amusé à imiter son compa­triote Jack Sock et son déca­lage coup doit dans les vestiaires du TD Garden de Boston. Dommage que la vidéo soit aussi courte car on aurait quand même aimé en voir plus…