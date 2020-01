Le journal L’Equipe consacre une double page aux grands serveurs qui distillent les aces et qui sont souvent jugés et critiqués sur les réseaux sociaux et ailleurs. L’un d’entre eux, qui n’a d’ailleurs pas la langue dans sa poche, est Reilly Opelka. L’Américain ne mâche pas ses mots quand il s’agit de défendre son style de jeu : « Si mon jeu se résume à un service, que ces gens entrent sur le terrain et essaient de faire aussi bien que moi. Je trouve ces tweeteurs pathétiques. Ils passent leur journée sur leur canapé à critiquer. Ils me jugent. Moi, je ne passe pas mon temps à les juger. Si je voulais leur faire plaisir, je resterais sur ma ligne mais je n’obtiendrais pas ces résultats. »