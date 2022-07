Opelka : « Si je ne volais pas en business, je perdrais certainement parce que je serais trop raide pour jouer »

Dans une inter­view décalée donnée à Kembeo, le géant améri­cain a expliqué quel était fina­le­ment son prin­cipal problème dans sa vie de joueur de tennis profes­sionnel. Il s’avère que c’est tout simple­ment de pouvoir voyager dans les meilleures condi­tions possibles, notam­ment en avion où sa grande taille (2,11 m) peut poser de vrais problèmes physiques à la longue.

« Le plus gros problème est l’avion. Il est évident que je dois voyager en classe affaires, mais lorsque je me trouve en Europe ou dans un autre pays où le vol dure trois heures et où il n’y a pas de classe affaires, c’est là que j’ai du mal. Il m’est déjà arrivé de descendre d’un avion avec le dos complè­te­ment bloqué. Je dois impé­ra­ti­ve­ment voler en busi­ness autre­ment il est évident que je pren­drais à chaque fois des risques de me « blesser ». »