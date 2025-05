Naomi se sent bien après sa victoire à St Malo et son entrée en lice réussie face à Golubic alors qu’elle était large­ment menée. Interrogé au sujet du docu­men­taire d’Alcaraz sur Netflix, elle a eu des mots très gentils à l’égard de l’Espagnol.

« J’ai été stupé­faite par sa chambre. Je me suis demandé s’il y dormait vrai­ment. Je trouve que c’est très mignon de voir à quel point il est attaché à sa famille et à quel point il se sent à l’aise dans la chambre où il a grandi », explique Naomi.

Naomi n’est sûre­ment pas la seule à se poser cette ques­tion d’au­tant que l’on ne peut pas dire que Carlos, qui vit encore chez ses parents, soit dans le luxe. C’est peut être une des clés de sa réussite.