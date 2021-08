La joueuse japo­naise qui n’aime pas les médias, fait encore la une d’un maga­zine. Comme d’ha­bi­tude, elle s’ex­prime sur son parcours, sa vie, son oeuvre. Elle précise notam­ment sa vision des choses concer­nant ses prises de parole.

Jamais, elle ne fera du media trai­ning, elle veut rester « natu­relle » et surtout « humble » et « modeste » : « Je n’ai jamais voulu de forma­tion aux médias. Parce que je ne voulais pas changer ma person­na­lité pour offrir une réponse stan­dar­disée qui ne me ressemble pas. Oui, certaines personnes peuvent trouver ma person­na­lité diffé­rente, tout comme mon origine métisse, mais je trouve que c’est ce qui me rend unique. »