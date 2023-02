Absente des courts depuis septembre 2022, Naomi Osaka a annoncé début 2023 être enceinte de son premier enfant, à 25 ans. A l’oc­ca­sion d’une colla­bo­ra­tion avec la marque Victoria’s Secret, la quadruple lauréate en Grand Chelem a donné des nouvelles au maga­zine Vogue.

« Je ne suis pas vrai­ment sûre de pouvoir me préparer. Je sais qu’il y a des choses que je peux acheter et des cours que je peux suivre, mais… Ça va être ma première fois et je suis vrai­ment excitée. Pour toutes les personnes que je connais qui ont eu un enfant, cela a changé leur vie. Je ne pense pas pouvoir m’y préparer. Je pense que je vais devoir m’adapter à ce qui va se passer. Je n’ai jamais vrai­ment essayé de me fixer des limites. »