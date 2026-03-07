Naomi Osaka est un mystère.
Un mystère pour le tennis mais aussi en terme de comportement humain.
Elle qui prétend être anxieuse par rapport à l’attention qu’on lui porte fait absolument tout pour se faire remarquer.
Son entrée hier sur le court affublée de cette bouche en or est tellement « riducule » que l’on ne sait plus quoi dire, ni penser. Après, elle fait bien ce qu’elle veut certes mais son discours est tellement loin de ses actes.
Naomi Osaka entering the court with a golden mouth at Indian Wells. pic.twitter.com/PVHfKStkkK— José Morgado (@josemorgado) March 7, 2026
Après la seule donnée concrète sur laquelle on peut se centrer, ce sont ses performances sur le court. Et pour l’instant, depuis qu’elle est revenue on a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent, ou presque.
Ah si, son trophée qu’elle a soulevé à…Saint Malo.
Publié le samedi 7 mars 2026 à 11:20