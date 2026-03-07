Naomi Osaka est un mystère.

Un mystère pour le tennis mais aussi en terme de compor­te­ment humain.

Elle qui prétend être anxieuse par rapport à l’at­ten­tion qu’on lui porte fait abso­lu­ment tout pour se faire remarquer.

Son entrée hier sur le court affu­blée de cette bouche en or est telle­ment « ridu­cule » que l’on ne sait plus quoi dire, ni penser. Après, elle fait bien ce qu’elle veut certes mais son discours est telle­ment loin de ses actes.

Naomi Osaka ente­ring the court with a golden mouth at Indian Wells. pic.twitter.com/PVHfKStkkK — José Morgado (@josemorgado) March 7, 2026

Après la seule donnée concrète sur laquelle on peut se centrer, ce sont ses perfor­mances sur le court. Et pour l’ins­tant, depuis qu’elle est revenue on a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent, ou presque.

Ah si, son trophée qu’elle a soulevé à…Saint Malo.