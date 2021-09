Alors que la gymnaste Simon Biles a été dési­gnée comme la personne la plus influente en 2021 selon le Time Magazine, Noami Osaka a aussi eu le privi­lège de faire partie de cette fameuse liste qui comporte 100 personnalités.

Et on n’est pas vrai­ment étonné par ce choix venant de la part du Time qui surfe constam­ment, et ce depuis des siècles, sur le poli­ti­que­ment correct. À noter qu’Omar Sy est le seul Tricolore présent dans ce « classement ».