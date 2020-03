Interrogée par nos confrères de Tennis Channel sur certains aspects de sa vie privée, Naomi Osaka a confié que si elle pouvait choisir un partenaire de double, ce serait André Agassi, et si c’était une femme, ce serait Li Na « Li Na juste pour le plaisir parce que je sais qu’elle va être super gentille et je vais souvent dire désolé et elle sera cool à ce sujet. »