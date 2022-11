Après une saison que l’on quali­fiera d’in­si­pide et étrange, la Diva Osaka essaye encore d’exister et ce sont plus certaines de ses sorties sur les réseaux sociaux qui enflamment les fans et les obser­va­teurs que ses perfor­mances sur un court.

Et c’est bien dommage car la Japonaise a un don qu’elle a visi­ble­ment décidé de ranger dans un placard depuis quelques temps.

Du coup, il faut donc se « contenter » de sa vie privée et là aussi ce n’est pas toujours le pied. La dernière vidéo qui circule est presque un remake d’une scène d’un film de Tarzan.

𝗘𝗫𝗣𝗘𝗖𝗧𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗩𝗦 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗧𝗬 😎



Naomi Osaka conti­nues to live her best life 😉 pic.twitter.com/fwM53QJD8H — Eurosport (@eurosport) November 9, 2022

Si Naomie remplit son rôle de Jane, il manque juste les bras de Tarzan, absent et peut‐être occupé à chasser pour le diner du soir.