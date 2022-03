Dernièrement, Stefanos Tsitsipas a ressorti le fameux sujet sur les matchs en 5 sets sur le circuit féminin. Un sujet qui est un serpent de mer et qui jadis pouvait créer une polé­mique. Aujourd’hui, les décla­ra­tions du Grec ont fait « pschitt » même si Naomi Osaka a bien voulu réagir quand on lui a posé la question.

« Est‐ce qu’il veut jouer au meilleur des 9 sets ? J’ai envie de lui dire que s’il veut me faire plus jouer alors moi aussi je vais lui suggérer des nouvelles choses. Il est drôle. De toute façon, j’ai le senti­ment que cela chan­ge­rait la struc­ture du tennis féminin. De plus, il faudra proba­ble­ment aussi beau­coup de temps pour être mis en œuvre, mais bon j’ai aussi envie de dire que c’est encore une idée d’un homme sur le tennis féminin et en général cela ne va pas bien loin »