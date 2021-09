Le célèbre jour­na­liste britan­nique, Piers Morgan, connu pour ses attaques verbales sanglantes, a visé Naomi Osaka dans sa dernière chro­nique au Daily Mail. La Japonaise a fait une appa­ri­tion remar­quée au Met Gala avec une tenue assez origi­nale.

« Et en parlant de fraudes, la star du tennis Naomi Osaka a passé la majeure partie de l’année à pleur­ni­cher, à pleurer, à faire des crises de colère sur le terrain et à blâmer les médias pour sa mauvaise forme et ses problèmes de santé mentale. Pourtant, la nuit dernière (mardi), elle s’est levée, toujours aussi boudeuse, pour défiler devant les médias du monde entier dans une tenue scan­da­leuse de Louis Vuitton qui criait « GIVE ME ATTENTION ! », a lâché Piers Morgan, qui ne s’en prend pas à Naomi pour la première fois…