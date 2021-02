Naomi Osaka est et res­te­ra une cham­pionne com­plè­te­ment à part et elle le prouve sur le court et en dehors. Pour fêter son 4ème titre en Grand Chelem, la Japonaise, tou­jours aus­si créa­tive, a déci­dé de chan­ger de look et de voir la vie en rose, et ceci aus­si au moment où les fameux ceri­siers vont être en fleur dans son pays mais aus­si évi­dem­ment pour rendre hom­mage au per­sonne de man­ga Sakura Haruno. On attend main­te­nant la réac­tion de ses fans mais il y a tou­jours un peu de poé­sie dans chaque post de Naomi…