À l’instar de ses collègues Daniela Vismana (293e mondiale) et Daria Semenistaya (222e), et de ses compa­triotes cyclistes Tom Skuinshe et Krist Neilands, Jelena Ostapenko ne sera plus financée par son gouver­ne­ment jusqu’à nouvel ordre en raison de sa « parti­ci­pa­tion à des tour­nois aux côtés de joueurs russes et biélo­russes ».

Selon le site WeeklyBlitz, cette déci­sion inter­vient suite à la décla­ra­tion du chef du minis­tère de l’Éducation de Lettonie, Anda Chaksha, que « l’État ne devrait pas fournir d’aide aux athlètes qui s’au­to­risent à parti­ciper aux mêmes tour­nois que les Russes et les Biélorusses ». Plus tard, un accord a été conclu entre le minis­tère et le Comité National Olympique de Lettonie sur la fin du finan­ce­ment. Dans le même temps, le docu­ment stipu­lait spéci­fi­que­ment que l’at­tri­bu­tion des fonds est rési­liée quel que soit le statut de la compé­ti­tion et les déci­sions des fédé­ra­tions internationales.