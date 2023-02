Au cours d’une très bonne inter­view accordée à nos confrères argen­tins de Clay Tenis en marge du tournoi de Doha disputée la semaine dernière, Jelena Ostapenko, fidèle à son carac­tère bien trempé, a révélé qu’elle aimait se surpasser lors­qu’elle affron­tait une joueuse qu’elle n’ai­mait pas. Mais la Lettone s’est bien gardée de citer des noms.

« Quand je joue contre quel­qu’un, une fille que je n’aime pas, j’ai telle­ment envie de la battre. Ça me donne envie de tout laisser sur le court. Pour les joueurs, ça peut fonc­tionner de diffé­rentes manières si vous n’aimez pas quel­qu’un et que c’est comme votre « ennemi ». Certains pour­raient être distraits, émotifs et s’énerver très rapi­de­ment. Je suis le genre de personne qui devient encore plus concen­trée dans ce genre de situations. »