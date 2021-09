Oscar Otte est un joueur atypique.

Après avoir fait parler de lui pour son look à Wimbledon face à Andy Murray, l’Allemand a été dans la lumière grâce à ses perfor­mance à l’US Open.

Sorti des quali­fi­ca­tions, il s’est fina­le­ment incliné face à Berrettini en 4 sets en 8ème de finale.

Bagarreur et ne de ména­geant sur le court, il a notam­ment été victime d’une chute assez drôle en se prenant le filet.

Interrogé par nos confrères de Tennis Magazine Allemagne, Oscar aurait pu avoir un acci­dent plus impor­tant qu’on le pense mais pas sur cette fameuse action de jeu : « Cette chute n’était pas dange­reuse au final et pour­tant on ne me parle que de cela. En revanche sur une amortie je suis allé très vite, trop vite presque et ma cheville a frôlé une arrête du maté­riel posé au bord du court, celui qui entou­rait le ban où l’on se repose au chan­ge­ment de côté. A quelques centi­mètres près, j’aurai eu la cheville déchi­quetée mais cela personne ne l’a vu »