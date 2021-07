Avant la rencontre le joueur alle­mand, seule­ment 135ème mondial avait évoqué l’émo­tion qui l’avait submergé lors­qu’il avait visionné le docu­men­taire sur la réédu­ca­tion de l’Ecossais. Hier, à l’issue de sa défaite, il y a eu une longue acco­lade au filet et les deux cham­pions ont échangé.

En confé­rence de presse, Otte, toujours aussi sincère a évoqué ce moment très parti­cu­lier : « Je ne me souviens pas ce qu’il a dit mot pour mot, mais il a dit quelque chose comme » conti­nuez à jouer comme ça, conti­nuez à jouer comme ça, et les résul­tats vien­dront ». Je l’ai évidem­ment remercié et lui ai dit que ça avait été génial de jouer contre lui, qu’il était mon idole. Pour moi, il est le meilleur. J’ai telle­ment aimé jouer contre Andy. L’ambiance était fantas­tique et même s’ils l’ac­com­pa­gnaient sans se soucier de moi, j’ai essayé de capter une partie de cette énergie »