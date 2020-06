Encore un beau moment de convivialité entre la « Monf », Ben et Kiki. Passage hilarant quand Benoit Paire parle de la médaille de Stan, idem quand il explique que lors de l’ATP CUP, Gaël et Benoit se rongeaient les ongles en voyant le niveau de P2H et Nico contre la pire sud africaine.

Gael : – Il était combien le mec ? 400ème c’est ça :)

Benoit : – Oui c’est ça (rires), bon, je me moque pas ça peut arriver, kiki, c’est vrai que ca peut arriver de passer à côté du début de son match et puis après c’est l’engrenage

Kiki : – Oui je confirme..

Benoit : Ne croyez pas que je me moque de P2H et Mahut, surtout pas

Gaël : C’est sur pour un 400ème, il ratait rien (rires)

. @benoitpaire, avec @KikiMladenovic sur le Twitch de @Gael_Monfils (https://t.co/v9af2olWXD) 🤣 : "@stanwawrinka , je lui ai dit : En double, t'es pas un génie. Ok, t'as eu une médaille mais parce que tu jouais avec @rogerfederer . Moi aussi, je joue avec Roger, j'ai la médaille. pic.twitter.com/rX7rHpDSqB — Tennis Legend (@TennisLegende) June 1, 2020