Plusieurs suppor­ters étaient venus encou­rager Benoit Paire pour son entrée en lice à Gstaad en Suisse ce lundi. Après les avoir régaler avec une victoire et un coup de génie, le Français est allé prendre la pose avec son petit fan club. Comme il avait pu le faire à Madrid en avril. Benoit Paire n’ou­blie jamais d’aller les remer­cier. Et en plus, l’Avignonnais retrouve des couleurs ces derniers jours, avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs.

Il affron­tera soit Tallon Griekspoor (105e) soit Juan Londero (140e) en 8es de finale.