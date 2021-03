Une vidéo « chatte » a été publiée ce jour sur son compte insta­gram par Benoit Paire. Cette vidéo date du 18 Janvier et avait déjà été éditée sur le compte face­book de la marque pour laquelle Benoit se met en scène. L’Avignonnais démarre donc clai­re­ment une carrière d’in­fluen­ceur. D’autres person­na­lités comme Benjamin Castaldi sont aussi dans le casting de Bravospeed, une loterie dispo­nible sur internet. Après concer­nant la mise en scène et la réali­sa­tion, on vous laisse vous faire votre propre opinion, malgré tout, on pense quand même que Benoit aurait besoin d’un vrai conseiller en commu­ni­ca­tion, voir plus…

Benoît Paire qui se met en scène dans une vidéo promo­tion­nelle pour une appli­ca­tion de loterie. Génie 😂🔥 pic.twitter.com/3QAQhhHsrb — Clovis (@Sivolc) March 3, 2021