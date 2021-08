En hiver ou en été, même sous une chaleur écra­sante, Benoit Paire ne se rase plus. Sa barbe est presque devenue une marque de fabrique. En confé­rence de presse, la Français a révélé la condi­tion pour qu’il coupe tout.

« Peut‐être que si j’avais gagné Cincy je l’au­rais rasé (rires) mais là en ayant perdu en quarts, il n’y a rien qui change dans ma tête ou dans ma vision de ma barbe. Même s’il fait chaud, ça ne me gêne pas trop pour être honnête. Ce qui me gène le plus c’est de perdre un petit peu mes cheveux, j’en ai de moins en moins et ça me dérange. Mais la barbe, à part si un jour je gagne un gros tournoi et que je rase tout pour le kiff, je vais la garder », a souri Benoit. Ce n’est donc pas pour tout de suite. A moins que…L’Avignonnais a retrouvé un très bon niveau de jeu depuis quelques semaines.