Racquet Magazine, référence des références dans la presse tennis a eu la bonne idée de publier la préface écrite par Benoit Paire dans le livre Out ! de notre confère Quentin Moynet du journal l’Equipe.

Si ce texte était passé un peu inaperçu lors de la sortie de cet ouvrage très intéressant, il donc refait surface depuis quelques jours.

Et il le mérite, tant Benoit fait preuve d’une sincérité unique notamment sur la fin de cette préface où comme d’habitude il assume tout : « Je ne sacrifierai rien pour aller plus haut. C’est ma vie et je veux qu’elle reste ainsi. Remplie de hauts et de bas, de victoires et de défaites, de rires, et de larmes, de pétages de plomb et d’explosions de joie. Un condensé d’émotions… »

Out ! Histoire dingues et décalées : le tennis comme si vous ne l’avez jamais lu (Editions Hugo Sport), Quentin Moynet, 15 euros dans toutes les bonnes librairies.