Lors de sa prise de parole dans Raquet Magazine on s’attendait à quelques perles de la part de Benoit Paire. Nous n’avons pas été déçus. Pas déçus et pas surpris non plus qu’il explique être un peu « fan » de Nick Kyrgios, il faut dire que le comportement est très proche de celui du tricolore : « Lorsque Kirgios a joué face à Hoang à l’US Open en 2019, les tribunes de l’un des plus petits courts du stade étaient pleines. Nous critiquons souvent son comportement et expliquons qu’il insulte tout le monde, qu’il n’essaye pas et qu’il ne veut pas jouer, mais à la fin, tout le monde le regarde quand même. Les gens savent que quelque chose va se passer, ses matchs sont toujours un spectacle » explique l’Avignonnais.

Puis Benoit livre une anecdote savoureuse qui a eu lieu à Wimbledon : « L’année dernière à Wimbledon, je suis entré dans les vestiaires, et Kyrgios venait de perdre contre Nadal au deuxième tour. Quand il est sorti des vestiaires, je l’ai vu commander trois bières et les verser sur lui-même. Puis il est allé tranquille à sa conférence de presse. Nick est un bon gars, honnête, pas trop inquiet et qui gagne beaucoup d’argent. Les médias australiens l’ont déchiré et il reste le même. Il s’en fiche »